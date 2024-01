Oltre Lirica Music Festival a Giovinazzo, si parte con l'omaggio a Maria Callas

Quattro serate di grande musica in sala San Felice

Terza e ultima tappa per L'", rassegna di eventi musicali e culturali organizzata dall'associazione "Angeli Eventi ETS" tra Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo, con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese e dei Comuni interessati e la collaborazione di Fidapa BPW di Bitonto, per valorizzare la grande tradizione musicale pugliese.Primo appuntamento infatti stasera,alle 20, presso la sala comunale "San Felice" di Giovinazzo conconcerto celebrativo della nascita della grande artista greca che vedrà in scena il soprano Angela Cuoccio e il pianista Ekland Hasa su musiche di G. Verdi, G. Puccini, P. Mascagni, F.P. Tosti, S. Di Giacomo, G. Bizet. Ingresso libero.invece – stesso orario, sempre presso la "San Felice" – sarà la volta diProtagonisti David Beltran Soto Chero (chitarra classica, tiple colombiano), Giorgio Scarano (chitarra classica), Mario Cardona (charango, cuatro venezuelano) su musiche della tradizione sudamericana: Barrios, Lauro, Tarrega, Salinas, Beltran Soto Chero, Cardona, Cavour, Villa-Lobos. Ingresso libero.invece, serata dedicata agli scenari musicali internazionali con, con Spiff Onyuku alla voce e alle percussioni, Giovanni Cresoli alla chitarra, Andrea Mattioni al pianoforte, Sabrina De Mitri, al sax, Roberto Lella alla batteria e alle percussioni.Ingresso a pagamento, posto unico 7 euro, info 328.4561760.Conclusione degli appuntamenti di Giovinazzo e della rassegna, sempre presso la sala comunale San Felice, conMusiche di L.V. Beethoven, R. Schumann, F. Chopin, S. V. Rachmaninov, ingresso libero.