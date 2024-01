Oltre Lirica Music Festival, altri due appuntamenti il 5 e 6 gennaio

Dopo l'omaggio a Maria Callas ed alla musica sudamericana, l'Oltre Lirica Music Festival completerà a Giovinazzo la sua quattro giorni in questo fine settimana in Sala San Felice, nel cuore del borgo antico.Questa sera,si terrà una serata dedicata agli scenari musicali internazionali con "The power of rhythm - Spiff Onyuku in concerto", conalla voce e alle percussioni, Giovanni Cresoli alla chitarra, Andrea Mattioni al pianoforte, Sabrina De Mitri al sax, Roberto Lella alla batteria e alle percussioni.Ingresso a pagamento con posto unico. Info al numero 328.4561760.La rassegna organizzatatra Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo, con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese e dei Comuni interessati e che gode della collaborazione della Fidapa BPW di Giovinazzo, si chiuderà sabato 6 gennaio.Alle ore 19,00 si terrà in Sala San Felice il prologo, con l'interessante presentazione della silloge della. A seguirecon l'esecuzione di musiche di L.V. Beethoven, R. Schumann, F. Chopin, S. V. Rachmaninov. L'ingresso per questa ultima serata è libero.