L'Oltre Lirica Music Festival sbarca a Giovinazzo: il programma

Si sposta a Giovinazzo per tre appuntamenti finali, tutti presso la Sala comunale "San Felice" e inseriti nel programma "Christmas edition", la settima edizione dell', rassegna organizzata dall'associazione "Angeli Eventi ETS" di Bitonto e dedicata alla musica "alta".Si cominciacon una serata dedicata al pianista londinese Andrew McCormack, che sarà a Giovinazzo per un concerto per piano solo in esclusiva regionale per "Oltre Lirica" e per presentare il suo ultimo lavoro discografico, "Luminosity". Apertura porta ore 20, inizio concerto alle 20.30; ingresso libero., invece, doppio appuntamento: alle 18.30 serata talk a cura della Fidapa Giovinazzo con "Le donne di casa Rozalba"; a seguire "Il genio italiano: Verdi e Puccini da camera", concerto per quartetto d'archi e pianoforte a quattro mani con i Cameristi di Oltre Lirica: Stefano Costantino Coccia (violino 1), Vincenzo Giuseppe Tursi (violino 2), Giorgia De Santis (viola), Roberto Chiapperino (violoncello), Giuseppe Taccogna (pianoforte), Yulia Moseychuk (pianoforte). Ingresso libero.Ultimo appuntamentocon il concerto fuori programma "La notte dei tenori": sul palco Gianni Leccese, Paolo Spagnuolo, Federico Buttazzo; al pianoforte Ettore Papadia. Ingresso 10 euro (posto unico), info 328.4561760.La rassegna si avvale del patrocinio della Città metropolitana di Bari, di "Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e patrocinio e contributo di Regione Puglia, Fondazione Puglia, Comune di Bitonto, Comune di Giovinazzo, Comune di Palo del Colle. In partnership con Centro C.U.T.A.M.C. Università degli studi di Bari, Primo Circolo Didattico "Nicola Fornelli" Bitonto, U.T.E. "Domenico Pastoressa" Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Giovinazzo, associazione culturale "Symposium" di Bitonto, Cooperativa sociale "Ulixes". Info e prenotazioni al 328.4561760 (Whatsapp).