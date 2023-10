Nuovo piano di investimento, il Gal Nuovo Fior d'Olivi incontra i sette sindaci

Giovedì 12 ottobre, ilincontrerà i sindaci dei sette comuni soci, tra cui Michele Sollecito, per presentare la nuovaper annunciare le misure previste nei piani di investimento sul territorio e per definire il ruolo che dovranno avere i comuni nell'attuazione della prossima programmazione del Gruppo Di Azione Locale.Il piano strategico, che prevede una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro, dovrà essere inviato alla Regione Puglia entro il 16 ottobre.Appuntamento alle 17.00, nella Sala degli Specchi di Palazzo Gentile, sede del Comune di Bitonto.Interverranno Antonio Saracino e Paolo Macchiarulo, rispettivamente presidente e direttore del Gal Nuovo Fior d'Olivi, e Antonio Di Ciaula, componente del team di progettazione.Seguirà, alle 18.00, la presentazione del piano strategico, con l'incontro sul tema "Sistemi locali del Gal Nuovo Fior d'Olivi"Alle 19.00, dunque, si terrà l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, finalizzata alla modifica dello Statuto, nell'ottica dell'adeguamento al Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (Rcs) e, quindi, all'approvazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 e relativi adempimenti.