Borsa del Turismo Sportivo a Bitonto, c'è anche Sollecito

Ilun partenariato pubblico-privato con l'obiettivo di favorire uno sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile, rafforzando una innovativa offerta integrata di esperienze culturali promossa dalle imprese e dalla intera comunità locale, organizza a Bitonto una intensa due giorni all'interno delSi tratta dellache si terrà il 18 e 19 maggio a Bitonto.«Il turismo è in continua evoluzione - spiegano dal Gal -, ma è oramai consolidato un importante cambiamento nella richiesta e nell'aspettativa turistica. Obiettivo dell'incontro del 18 e 19 maggio sarà far conoscere il settore del turismo sportivo e del turismo attivo, definito come il "Gigante addormentato del turismo", per le opportunità che offre allo sviluppo dei territori e degli operatori».Saranno due le sessioni di lavoro, quella mattutina che partirà alle 10.00 e la parte pomeridiana, che invece avrà inizio alle 15.00.Nella prima giornata, il 18 maggio, tra gli altri, sono attesi gli interventi istituzionali del sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, di quello metropolitano, Antonio Decaro, e dei loro omologhi di Giovinazzo, Michele Sollecito, di Binetto, Vito Bozzi, di Michele Antonio Minenna sindaco di Grumo Appula, oltre che del modugnese Nicola Bonasia, del palese Tommaso Amendolara e di Michelangelo De Chirico di Terlizzi. Con loro ci saranno l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, il presidente del Gal Gargano, Umberto Porrelli, e Cristina Lovascio per la Camera di Commercio di Bari.Gli interventi saranno affidati ad Ermanno Bonomi, sociologo del Turismo, a Dante Simoncini, co-fondatore di BTS, a Marco Valtriani, biologo ambientale ed esperto di eco-turismo, a Tullia Caballero, socia fondatrice del tour operator S-cape Travel/Sloways, che interverrà anche al pomeriggio. Con lei ci sarà Graziano Giannini dell'Associazione albergatori di Montecatini Terme.Modereranno i giornalisti Viviana Minervini e Michele Cotugno.In allegato al nostro articolo l'intero programma della due giorni.