Gal Nuovo Fior d'Olivi, al via le consultazioni per strategie sviluppo locale 2023/2027

Ildarà il via, a fine agosto, ad un percorso di animazione territoriale, volto ad acquisire proposte concrete e strategie di sviluppo locale necessarie al nostro territorio, in continuità con la precedente programmazione, appena terminata.Lo annunciano la struttura tecnica e il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi a giugno, comunicando che il percorso continuerà per tutto il mese di settembre, nei sette comuni (Binetto, Bitonto,, Grumo Appula, Modugno, Palo del Colle e Terlizzi) che formano il territorio del Gruppo di Azione Locale.Le attività intraprese avranno l'obiettivo di organizzare, insieme, una progettazione condivisa con l'intero partenariato e gli stakeholder, attraverso la condivisione di idee e osservazioni finalizzate all'elaborazione del Piano di Azione 2023/2027 da candidare in Regione Puglia entro il 16 ottobre.