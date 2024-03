Gal Nuovo Fior d’Olivi, partito il progetto “Profumi & Sapori”

Promuovere un'offerta educativa e di intrattenimento volta alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali e del patrimonio culturale e tradizionale del territorio, affrontando anche temi come l'inclusione sociale, il turismo locale e la sostenibilità ambientale.Nasce con questi obiettivi il progetto "Profumi & Sapori", promosso daCooperativa Agricoltura e Progresso e Società Agricola Paduanelli, che coinvolge i sette comuni del Gruppo di Azione Locale. Nei giorni scorsi, tappa del progetto è stata la scuola dell'infanzia. Ai piccoli alunni è stato mostrato, dal vivo, il processo di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine. Seguiranno altri appuntamenti negli istituti scolastici locali.Un'iniziativa che mira a dare rilevanza al patrimonio immateriale del territorio, promuovendo l'educazione ambientale e alimentare e un turismo sostenibile legato alla florovivaistica locale e ai prodotti tipici del territorio, come l'olio extravergine di oliva e il fiorone nero "Domenico Tauro". Fine ultimo del progetto è incentivare pratiche comunitarie di riduzione dell'impronta ecologica nelle attività produttive, favorendo il lavoro di rete tra imprese agricole e soggetti pubblici e privati. Obiettivo che si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo del sistema turistico responsabile, unificando i principi di valorizzazione, inclusione, promozione del territorio e stimolo allo sviluppo delle aree rurali.Diversi gli eventi programmati nel corso dell'anno, tra cui workshop di educazione ambientale e alimentare, laboratori scolastici ed extrascolastici dedicati all'agricoltura sostenibile. Il progetto prevede anche un'indagine sulla percezione, sulla conoscenza e sulla fruizione dei prodotti locali, l'allestimento di un centro di documentazione culturale locale, con la produzione di un documentario e di una mostra fotografica.Gli appuntamenti culmineranno a giugno, con una grande festa dedicata al fiorone nero "Domenico Tauro" di Terlizzi, con l'obiettivo di valorizzare saperi tradizionali e sapori antichi e nuovi, attraverso cooking show e attività che coinvolgeranno bambini e adulti. Nell'ambito del progetto sarà anche presentata la richiesta di Indicazione Geografica Protetta (IGP) per il fiorone nero "Domenico Tauro".