In arrivo 5,5 milioni di euro per il GAL Nuovo Fior d'Olivi

È entrata nel vivo l'attesa fase di attuazione delle Strategia di Sviluppo Locale dei primi 21 Gruppi di Azione Locale della Puglia (GAL), ammessi a finanziamento con il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 per la Puglia (Csr 2023-2027). Tra i 21 Gal, vi è ilche comprende i comuni di Bitonto, Terlizzi, Grumo Appula, Modugno,, Binetto e Palo del Colle.Con la sottoscrizione delle convenzioni da parte dei Gal e della Regione Puglia, avvenuta il 15 febbraio, prendono ufficialmente il via le azioni e gli interventi con i quali ciascun raggruppamento di partner pubblici e privati, con una dotazione complessiva dicontribuirà a migliorare i territori rurali, implementare servizi per le comunità, diversificare attività agricole dando impulso alle economie locali, secondo i principi di sostenibilità sociale, economica e ambientale.I 5,5 milioni di euro, previsti dal piano che fu presentato ad ottobre, sono stati così ripartiti: €540mila (9,82%) stanziati sia per turismo rurale e commercializzazione dei prodotti, sia per le start up non agricole; €1.080.000 (19,64%) per investimenti produttivi non agricoli; €1.360.000 (24,82%) per investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali; €720mila (13,09%) per la promozione dei prodotti di qualità e l'incoming territoriale; €1.255.000 (22,82%), infine, è la somma destinata all'informazione e alla comunicazione. Alla sottoscrizione delle convenzioni hanno preso parte, insieme ai rappresentanti dei Gal, l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, il direttore e Autorità di gestione Regionale del Csr, Gianluca Nardone, e il consigliere regionale e presidente della IV commissione consiliare, Francesco Paolicelli.