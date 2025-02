GAL "Nuovo Fior d'Olivi": a marzo workshop sull’utilizzo di tecnologie innovative

Ilattraverso un progetto informativo a regia diretta denominatofinanziato nell'ambito della propria SSL , informa che a partire dal 6 marzo 2025 saranno realizzati n. 3 Workshop on line sui temi ICT e agricoltura 4.0, Social Media Marketing, E-commerce.L'obiettivo è di permettere agli operatori agricoli di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie al fine di valorizzare efficacemente le proprie specificità, i servizi/prodotti offerti e le attività ricreative.Con l'attivazione di questo intervento il GAL intende sensibilizzare il tessuto produttivo agricolo locale nella costruzione di una rete di Digital Innovation Hub mirata a sostenere le aziende agricole nella loro transizione digitale attraverso l'inserimento nel contesto produttivo e soprattutto di promozione e di vendita delle nuove tecnologie ICT.Tematica di riferimento del progetto è l'innovazione nel campo agricolo. In particolare l'intervento riguarda attività dimostrative sull'utilizzo delle tecnologie ICT a servizio degli operatori agricoli operanti nel territorio del GAL. Considerata la vocazione agricola del territorio del GAL sì focalizzerà l'attenzione sui seguenti prodotti agricoli di qualità: fiorone, mandorla, olivo ed olio vegetale e fiori.L'agricoltura può essere considerata come un ambito perfetto nel quale le principali tecnologie emergenti, quali l'intelligenza artificiale, l'IoT, la robotica, l'edge-computing, possono trovare immediata applicazione su vasta scala e in tempi molto rapidi. Innovare l'agricoltura e i sistemi di produzione alimentare costituisce una delle sfide più importanti e complesse che la società moderna deve necessariamente affrontare nel breve periodo. Il progressivo incremento della popolazione mondiale e la conseguente ulteriore erosione di risorse già limitate per soddisfare i fabbisogni sempre più elaborati e sofisticati di miliardi di individui, infatti, potrebbero condurre al collasso dell'intero sistema in assenza di una rivoluzione digitale in grado di innovare completamente schemi, paradigmi e regole di funzionamento.È necessario, pertanto, introdurre fin da subito strumenti, tecnologie è soluzioni in grado di ridurre l'impatto ambientale, automatizzare i processi produttivi e rendere efficiente, snella, sicura e "tracciabile" la complessa e articolata filiera agro-alimentare, con l'obiettivo di fornire a tutti prodotti sani in tempi rapidi e a prezzi controllati.I WorkShop sono gratuiti e si accederà tramite registrazione al link disponibile a partire dal 25 febbraio tramite il link : https://bit.ly/workshopGAL