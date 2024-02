Intesa tra GAL Nuovo Fior d'Olivi e Regione Puglia

È entrata nel vivo l'attesa fase di attuazione delle Strategia di Sviluppo Locale dei primiammessi a finanziamento con il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Puglia (CSR 2023-2027). Tra di essi figura anche il GAL Nuovo Fior d'Olivi che comprende anche Giovinazzo.Con la sottoscrizione delle convenzioni da parte dei GAL e della Regione Puglia, nella sede dell'Assessorato regionale all'Agricoltura il 15 settembre, prendono ufficialmente il via le azioni e gli interventi con i quali ciascun raggruppamento di partner pubblici e privati, con una dotazione complessiva di 𝟓,𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨 , contribuirà a migliorare i territori rurali, implementare servizi per le comunità, diversificare attività agricole dando impulso alle economie locali, secondo i principi di sostenibilità sociale, economica e ambientale.Alla sottoscrizione delle convenzioni hanno preso parte, insieme ai rappresentanti dei GAL, 𝐥'𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥'𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚, 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐬𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚, 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭à 𝐝𝐢 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐒𝐑, 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐥𝐮𝐜𝐚 𝐍𝐚𝐫𝐝𝐨𝐧𝐞, 𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐈𝐕 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞𝐥𝐥𝐢.