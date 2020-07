Nuovo gonfalone per la Città di Giovinazzo

Nella giornata di lunedì 29 giugno, il Presidente del Consiglio comunale,, ha ritirato dall'azienda CI.GI.ESSE di Bari il nuovoIl vessillo, che rappresenta tutta la comunità locale, reca la diciturae chiude di fatto un lungo iter partito nella primavera di due anni fa e con cui la località adriatica aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento per quello status.infatti, vie era stata la cerimonia del conferimento del titolo di "Città" con una sobria cerimonia all'interno dell'Aula Consiliare, alla presenza dell'allora Prefetto di Bari, Marilisa Magno.«Si è chiuso un cerchio, un lungo percorso - ha detto soddisfatto ed emozionato, dal 2017 alla presidenza della massima assise cittadina -. Intendo pertanto ringraziare tutti i componenti del Consiglio comunale. Il percorso - ha quindi precisato - era iniziato in quell'ormai storicoe successivamente abbiamo approvato il nuovo Statuto dell'assemblea, col contributo di tutte le forze politiche, ed il nuovo Regolamento, certamente più adeguato ai tempi».Nei prossimi mesi (secondo alcune indiscrezioni da noi raccolte) è possibile che si completino anche alcuni ulteriori ritocchi all'Aula intitolata a Luciano Pignatelli, dopo i cantieri che l'hanno interessata così come i servizi igienici e la stanza pre-consiliare, realizzati grazie all'impegno dell'Ente comunale.«È un lavoro di cui vado fiero - ha conclusocon riferimento al percorso appena completatosi - perché rappresenta la giusta conclusione di un lungo iter per cui mi sono speso tanto. Ed è una sorta diche lasciamo noi tutti a Giovinazzo, quando avremo terminato il nostro mandato al suo servizio».Esordio migliore per il gonfalone non avrebbe potuto esserci: farà la sua prima apparizione pubblicanella Concattedrale di Santa Maria Assunta, per il solenne Pontificale officiato da Mons. Domenico Cornacchia per festeggiare San Tommaso Apostolo, primo Protettore della Città di Giovinazzo.