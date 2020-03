Nuovi arrivi di giovinazzesi dal Nord, Depalma: «Compilate il modulo ed autosegnalatevi»

Di seguito l'appello del Sindaco di Giovinazzo,«Anche questa notte c'è stato l'assalto ai treni che da Milano portano al Sud e in particolare in Puglia con capolinea a Lecce. In questi giorni sapete bene che abbiamo rincorso 3 decreti tra precisazioni, divieti e chiarimenti. Al netto di tutto è consentito il rientro alla propria abitazione, domicilio o residenza. Per questo faccio appello a tutti coloro che, qui il link: https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus Voglio essere chiaro:Nei prossimi giorni, anche su mia insistenza quotidiana, la Prefettura ha deciso di condividere con i Sindaci i dati delle persone rientrate dal Nord ed auto-segnalatesi. Ci serviranno per monitorare la situazione e per capire le esigenze delle personeperché è bene che