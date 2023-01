Nuova allerta gialla per venti forti su Giovinazzo

Una nuova allerta meteo gialla, di media intensità, è stata diramata dalla Protezione Civile della Puglia nelle scorse ore per tutta la giornata di martedì 17 gennaio. L'allerta interesserà anche il Nord Barese e la parte della costa adriatica.Su Giovinazzo correnti di Ostro e poi di Gauro imperverseranno per tutta la giornata, con temperature massime che resteranno al di sopra della media stagionale vicine ai 14°, ma con moto ondoso in deciso aumento lungo il litorale. Le raffiche toccheranno anche 53 km/h a sera.Piogge e schiarite nella parte centrale della giornata, con possibili rovesci anche consistenti. Il vento sud-occidentale soffierà ancora sostenuto nella giornata di mercoledì 18 gennaio, quando tuttavia vi saranno ampie schiarite. Il freddo dovrebbe arrivare invece nel fine settimana.