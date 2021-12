Novena itinerante parrocchia Sant'Agostino: stasera l'ultimo appuntamento

Quarto ed ultimo appuntamento con ladellaguidata dal suo pastore,Dopo le tre serate in piazza Cairoli, piazza Melone e via Agostino Gioia, questa sera, 22 dicembre, la comunità di fedeli si ritroverà inper un altro intenso momento di preghiera collettiva in preparazione del Santo Natale. L'appuntamento è fissato per le ore 19.30 dopo la messa vespertina, in genere nei pressi di un tabernacolo o di una effigie.In questa occasione si potranno anche donare viveri per i più bisognosi, un modo per sentirsi ancor più comunità credente ed operante sul territorio cittadino, una vera "Chiesa del grembiule" come chiedeva don Tonino Bello, che ben si sposa con la "Chiesa in uscita" che vorrebbe Papa Francesco.Si concluderà così un percorso voluto da don Massimiliano Fasciano che ha inteso mettere il Natale, il mistero del Dio che si fa uomo, al centro della vita rionale. Perché Cristo viene in mezzo a noi e non può restare un'idea astratta di fede.