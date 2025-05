Noi per Giovinazzo vicina all'agente di Polizia Locale ferito

Continuano ad arrivare messaggi di solidarietà all'agente di Polizia Locale feritosi mentre inseguiva un motociclista non fermatosi all'alt.È il turno del gruppo Noi per Giovinazzo: «A nome mio e del gruppo Noi per Giovinazzo - scrive il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone - esprimo solidarietà all'agente di Polizia Locale che ha subito l'incidente per svolgere fino in fondo il suo lavoro. Aggiungiamo anche vicinanza all'intero corpo di Polizia Locale di via Cappuccini ed auspichiamo una volta per tutte che il Prefetto e gli organi competenti, nonché le forze dell'ordine, si mostrino più vicine al nostro territorio, scindendo ed analizzando approfonditamente problematiche di una città che d'estate cambia volto», è la precisazione conclusiva.Cervone ed il suo gruppo sono infatti da tempo critici con la gestione dell'amministrazione comunale del fenomeno movida, soprattutto in fascia estiva, ed evidenziano sovente come la carenza di forze sul territorio alimenti fenomeni diversi, ma attigui, quali malcostume, incivltà ed illegalità.