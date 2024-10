Sollecito: «Risponderemo a Noi per Giovinazzo in Consiglio comunale»

«Prendiamo atto della scelta del gruppo politico "Noi per Giovinazzo" di intraprendere un percorso politico autonomo e indipendente dalla coalizione eletta nel 2022. Insieme alla maggioranza abbiamo deciso di confrontarci su quanto accaduto e replicare al gruppo NOI nella sede più opportuna, il consiglio comunale».Così il sindaco di Giovinazzo,in un post apparso nelle scorse ore sui canali social. Sollecito e l'intera coalizione di maggioranza a Palazzo di Città non hanno ancora commentato, né preso posizione, dopo il distacco della componente che fa capo al presidente dell'assise cittadina,, ed all'ex assessore della Giunta Depalma,Appare chiaro come si sia di fronte ad una resa dei conti che passerà anche dalle sedi istituzionali e non appare lontana l'ipotesi, a questo punto, di una sfiducia al presidente stesso.«La massima assise - ha continuato Sollecito - è stata convocata per mercoledì 30 ottobre in Aula "Pignatelli" alle 19.00. Il prossimo 10 novembre, invece, presenteremo il report di metà mandato alle ore 19.30 in Sala san Felice. Sarà l'occasione per toccare con mano il lavoro fatto e illustrare i progetti futuri».Oggi la maggioranza può contare su dieci voti certi, mentre non è ancora chiara la strategia di Noi per Giovinazzo: voterà a favore o contro i provvedimenti a seconda della propria linea politica? Voterà sempre contro l'attuale amministrazione e quindi con le opposizioni?Tutto è in itinere ed anche il presidente Francesco Cervone, conscio del ruolo super partes che ricopre, ci ha chiesto di attendere ancora prima di qualsiasi ulteriore dichiarazione di intenti.L'assise del 30 ottobre si preannuncia infuocata, con le opposizioni che stanno a guardare molto interessate.