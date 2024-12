Luminarie ed Albero di Natale: Noi per Giovinazzo attacca l'amministrazione

Botte da orbi tra ex alleati. Nella giornata dell'8 dicembre è definitivamente deflagrata la distanza ormai ragguardevole tra il gruppo di(con referenti cittadini Francesco Cervone, presidente del Consiglio comunale, e l'ex assessore Salvatore Stallone) e l'attuale maggioranza. Sotto la lente d'ingrandimento in queste ore le luminarie, che non piacciono quasi a nessuno, e l'Albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele II. E l'attacco è un chiaro segnale alla Giunta comunale. Questo il testo integrale.«Fate finta che Giovinazzo sia casa vostra: mettereste mai delle luminarie che funzionano a metà e un albero così triste davanti all'ingresso?Accogliere i cittadini e i turisti con decorazioni spente e un albero che sembra messo lì tanto per fare… È davvero questa l'immagine che vogliamo dare della nostra città?Invitereste mai degli ospiti a casa vostra senza preoccuparvi di fare una bella figura?Le festività natalizie dovrebbero rappresentare un momento di gioia, bellezza e cura,Una città che non si preoccupa dei dettagli non è una città che vuole davvero attrarre e accogliere.Non un Natale a metà, ma una città che brilli davvero, che sia decorata con attenzione e amore per chi la vive e per chi la visita. Non è solo una questione estetica: è il simbolo di una gestione che, ancora una volta, lascia a desiderare.È tempo di passare dalla superficialità alla serietà, dall'improvvisazione alla programmazione.Noi vigileremo perché questa città torni a splendere, per i suoi cittadini e per chi la visita».