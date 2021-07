Next Generation Tax: banchetti di Sinistra Italiana a Giovinazzo

La più grande ricchezza è il futuro!Parte anche a Giovinazzo la raccolta firme per l'iniziativa di legge popolare: una patrimoniale sulle grandi ricchezze da utilizzare per le giovani generazioni (formazione gratuita, trasporto pubblico gratuito, asili nido pubblici gratuiti).sarà presente con un banchetto informativo:- mercoledì 14 luglio dalle 18.30 in poi sul Lungomare di Ponente (in zona "Rotonda")- giovedì 15 luglio dalle 18.30 in poi sul Lungomare di Levante (nei pressi del Piazzale Aeronautica Militare).