Regionali, Sinistra Italiana Giovinazzo per la doppia preferenza

Da tempo si discute dell'introduzione anche nella legge elettorale della Regione Puglia della doppia preferenza.Vicina ai diritti delle donne,aderisce alla mobilitazione lanciata da Alleanza Verdi Sinistra Puglia.Anche la sezione guidata da Gaia Giannini lancia un appello per chiedere «a tutte le forze politiche e sociali di prendere posizione pubblica a favore dell'introduzione della doppia preferenza nella legge elettorale regionale, attraverso un hashtag #doppiapreferenzaenonsolo».Di seguito l'appello completo di AVS:lancia un appello per chiedere a tutte le forze politiche e sociali di prendere una posizione ufficiale e pubblica sulla doppia preferenza nella legge elettorale, attraverso un hashtag #doppiapreferenzaenonsolo. Inviateci una foto, fate un post, una lettera, o semplicemente rispondete a questo appello per far conoscere alle cittadine e i cittadini pugliesi cosa ne pensate.Chiediamo di prendere una posizione ufficiale e pubblica perché non è più accettabile che di nuovo si possa pensare di riproporre il voto segreto, o addirittura di non portare proprio al voto la proposta di legge della doppia preferenza, da poco ripresentata da Parchitelli, Capone, Ciliento, Di Bari, Barone, Maurodinoia, Spina, Campo in Consiglio. Lo chiediamo in particolare al Consiglio Regionale della Puglia e ai suoi consiglieri e consigliere.Gli elettori e le elettrici devono sapere da che parte stanno i consiglieri e i partiti politici di questa regione, di tutti gli schieramenti, e se stanno dalla parte delle donne o no. Non è più tempo di essere ambivalenti, soprattutto sul tema della parità di genere in cui la doppia preferenza non è che la punta dell'iceberg (e di certo non un provvedimento risolutivo) della presenza in politica delle donne.La democrazia e la rappresentanza in questo paese è un problema ancora serio (vedesi le soglie di sbarramento che tagliano fuori migliaia di cittadini non rappresentati), ma per le donne è spesso un gigante da sfidare non solo per gli spazi di agibilità del potere ma anche per gli spazi di vita oltre il lavoro e la famiglia che la società rosicchia alle donne costantemente in un vortice di necessità e possibilità.Chiediamo quindi a tutte le forze politiche e sociali e singoli consiglieri di firmare e condividere questo appello #doppiapreferenzaenonsolo per dare forza alla proposta di legge già presentata, per dire che deve essere votata subito in Consiglio Regionale senza altre attese.Sappiamo che la doppia preferenza non è che la punta dell'iceberg e non un provvedimento risolutivo per la rappresentanza di genere, ma è un passo necessario».