Nelle case dei giovinazzesi arriva "Giò", l'assistente virtuale nell'emergenza

Grazie ad una donazione dellaè nato, l'assistente virtuale della pagina Facebook del Comune di Giovinazzo.L'idea, nata per aiutare l'Amministrazione a gestire le centinaia di richieste quotidiane che arrivano da parte dei cittadini, dà una mano al progettomesso a punto dal Comune.Grazie alla piattaforma diè stato realizzato questo sistema che per ora ha una duplice funzione, quella per chi ha bisogno di aiuto economico-sociale e quella per chi vuole fare donazioni.Basta cliccare su https://m.me/Cittadigiovinazzo per entrare nel sistema che presto sarà dotato di altre funzioni.