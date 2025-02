Nella parrocchia Sant'Agostino celebrata la Giornata per la Vita

È stata celebrata domenica scorsa, 2 febbraio, giorno della Candelora, laall'interno della parrocchia Sant'Agostino.Il rito domenicale, officiato daha consentito ad una intera comunità di ritrovarsi attorno ai più piccoli, nati nel 2024. Un simbolo importante della vita che verrà e della ferma volontà della Chiesa Cattolica di promuovere la genitorialità come esperienza di completamento della persona, superamento di quell'inverno demografico che sta impoverendo la nostra nazione.Al termine della celebrazione, resa possibile anche grazie all'ausilio del, c'è stato il rito della benedizione di bimbe e bimbi che hanno appena compiuto o stanno per compiere l'anno di vita. Un rito incastonato nel vasto programma liturgico in preparazione della solennità della Madonna di Lourdes, prevista per l'11 febbraio prossimo.ha ripetuto anche attraverso i canali social don Cesare Pisani ed è questo l'aspetto più importante del messaggio cristiano che arriva dalla scorsa domenica: nonostante le paure legate al nostro tempo che vivono molte giovani coppie, la maternità e la genitorialità più in generale debbono essere sostenute, anche grazie all'ausilio dei consultori cattolici e laici che svolgono sul territorio diocesano un ruolo fondamentale.E l'auspicio per quelle piccole e quei piccoli è che il mondo che sapremo costruire noi adulti, lasciandolo loro in eredità, sia migliore di quello che esisteva quando loro sono nati.