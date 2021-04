Nell'Ambito Molfetta-Giovinazzo nasce il Pronto Intervento Sociale

Si chiama Pis,ed è un servizio che garantisce interventi urgenti, 24 ore su 24, e consente di affrontare tempestivamente i bisogni di sopravvivenza di persone in grave situazione di marginalità ed emergenza sociale, per il tempo necessario al superamento del momentaneo stato di bisogno, garantendone la tempestiva risoluzione.Il servizio è rivolto a donne vittime di violenza, persone senza fissa dimora, sole non autosufficienti, minori, disabili psichici o psicologici.Il Pis è un servizio diPer avere aiuto basta chiamare il numero verde gratuito 800.174.272 oppure scrivere all'indirizzo email pismolfettagiovinazzo@gmail.com Il video a questo link