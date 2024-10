Pronto Intervento Minori, accordo tra Comune di Giovinazzo e Tribunale dei Minori di Bari

Una collaborazione istituzionale per la costituzione di una unità di pronto intervento finalizzata alla rimozione in via di urgenza delle situazioni di pregiudizio riguardanti soggetti di minore età. È questa l'obiettivo dell'accordoLa Procura della Repubblica per i Minorenni di Bari ha istituito, all'interno del proprio ambito, "l'Ufficio Interventi Civili" al fine di costituire unaper l'individuazione tempestiva e la rimozione in via d'urgenza delle situazioni di rischio riguardanti soggetti di minore età. Il Comune di Giovinazzo espleta la tutela dei minori attraverso il Servizio Sociale Professionale che attua interventi finalizzati a favorire la rimozione delle situazioni di disagio socioeconomico che talvolta possono favorire l'insorgere di situazioni di pregiudizio nei confronti dei minori.L'obiettivo comune, alla base dell'accordo, è quello di consolidare una metodologia di lavoro interdisciplinare e sinergica al fine di prevenire la commissione di atti devianti e l'ingresso nel circuito penale dei minori. Di qui la volontà di realizzare un lavoro di concertazione tra i soggetti con funzioni di polizia giudiziaria e l'ufficio giudiziario requirente, al fine di attuare una tempestiva verifica dei fatti segnalati per la tutela dei diritti dei minori.coordinata funzionalmente dalla Procura per i Minorenni, è preposta allo svolgimento di accurate indagini di polizia giudiziaria e/o civili sul territorio comunale relative a fenomeni di abuso-maltrattamento, devianza, evasione dell'obbligo scolastico relativi a minori residenti o rintracciati nel Comune di Giovinazzo che, oggetto di segnalazione, richiedono verifiche ed interventi urgenti, anche al fine di prevenire situazioni di pregiudizio o fattispecie penalmente rilevanti concernenti i minori stessi.Pertanto, il Comune di Giovinazzo, su designazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale,Inoltre, il Dirigente dei Servizi Sociali, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, provvederà a individuare con provvedimento formale, gli assistenti sociali assegnati al Settore che, con il coordinamento funzionale del Procuratore o dei suoi Sostituti, effettueranno indagini preliminari civili nel Comune di Giovinazzo.A tal fine, i componenti della nascente unità operativa provvederanno, ad interfacciarsi, congiuntamente o separatamente in base alle rispettive competenze, con i Servizi del territorio, i dirigenti e docenti degli Istituti scolastici, i medici di Medicina generale e i servizi ASL;La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari si impegna