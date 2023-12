Natale a Giovinazzo, tutti gli eventi dell'8 dicembre

Con la tradizionale panzerottata in famiglia del 7 dicembre, Vigilia della Solennità dell'Immacolata Concezione, come da tradizione a Giovinazzo si sono aperte le festività natalizie che proseguiranno ben oltre il 25 dicembre e si protrarranno sino al 21 gennaio, domenica in cui sono in programma i tradizionali Fuochi di Sant'Antonio Abate.Quest'oggi, 8 dicembre, però, il programma di eventi comunale "Natale al Centro" si presenta davvero ricco e culminerà alle 18.30 conPrima, dalle 18.00, la street band annuncerà l'evento con la sua musica festosa per le strade della città ed aprirà anche la Casa di Babbo Natale in via Gelso, evento che si ripeterà anche il 17 dicembre. Accese anche le luminarie nel centro cittadino, il borgo antico sarà colorato anche dalle luci, così come la zona di Villa Palombella.Dalle 19.00 e sino alle 22.00, in piazza Vittorio Emanuele II, ci saranno i Mercatini di Natale a cura dell'associazione Xenia, mentre dalle 18.30 alle 21.00, all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II, partirà la mostra di presepi organizzata dall'Aiap Giovinazzo ed intitolata "Un Natale di Misericordia". Preannunciate opere di una bellezza disarmante.Ed a proposito di IVE, dalle 18.00 apertura in sala Marano del Mercatino natalizio della Touring Juvenatium, inaugurato ieri sera, 7 dicembre e che continuerà sino a domenica 10 dicembre. Si replica poi il 16 e 17 dicembre.