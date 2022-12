Natale a Giovinazzo, tutti gli appuntamenti del fine settimana

Saranno ancora tanti gli eventi e i mercatini a Giovinazzo in questo fine settimana che precede quello natalizio.Fittissimo il programmavarato dall'amministrazione comunale in accordo con le associazioni e le parrocchie del territorio. E per provare a farvi orientare vi proponiamo il programma completo, guida per non farvi perdere nulla.Mercatino degli hobbisti e dell'antiquariato - dalle 15.00 alle 22.00Piazza Vittorio Emanuele IIPercorsi di Natale nel borgo antico - dalle 18.00 alle 22.30Luminarie e alberi di NataleA cura della Coop. Center ServiceMercatini di Natale - dalle 18.00 alle 22.00Piazza Duomo e piazza MeschinoMostra di presepi - dalle 18.30 alle 21.00a cura dell'Aiap GiovinazzoIstituto Vittorio Emanuele IIMercatino di Natale - dalle 18.00 alle 22.00a cura della Touring JuvenatiumSala Primavera - Istituto Vittorio Emanuele IINegli orari in cui non c'è messa"Il mistero del Natale" - presepe napoletanoConcattedrale di Santa Maria AssuntaRacconti di Natale - ore 19.15Oreste Castagna con la banda e PulcinellaPiazza Meschino"...e venne ad abitare in mezzo a noi" - ore 19.30Racconti, canti e poesie della tradizionea cura della Touring JuvenatiumConcattedrale di Santa Maria AssuntaMercato settimanale straordinario - dalle 7.00 alle 13.00Area mercatale"Giovinazzo caffè Concerto" - ore 11.30a cura della Scuola di Musica "Filippo Cortese"Piazza Vittorio Emanuele IIMercatino di Natale - dalle 10.00 alle 13.00a cura della Touring JuvenatiumSala Primavera - Istituto Vittorio Emanuele IITesori d'arte sacra - ore 16.00Percorsi di conoscenza dal Museo al territorio e viceversaPercorso tematico su San Nicola - guida Nunzia StufanoChiese dello Spirito Santo, Concattedrale, San FrancescoPercorsi di Natale nel borgo antico - dalle 18.00 alle 22.30Luminarie e alberi di NataleA cura della Coop. Center ServiceMercatini di Natale - dalle 18.00 alle 22.00Piazza Duomo e piazza MeschinoMostra di presepi - dalle 18.30 alle 21.00a cura dell'Aiap GiovinazzoIstituto Vittorio Emanuele IIRacconti di Natale 2022 - "Alice" - ore 19.30a cura della Scuola di Musica "Filippo Cortese"Piazza Meschino"...e venne ad abitare in mezzo a noi" - ore 19.30Racconti, canti e poesie della tradizionea cura della Touring JuvenatiumConvento Frati Cappuccini - via CrocifissoSebastiano Lillo trio (blues and rock) - ore 19.30a cura di High Grade EntertenementArco Traiano