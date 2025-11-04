L'ANMIG Ensemble. <span>Foto ANMIG Ensemble </span>
Musica

Nasce ufficialmente l’Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di Guerra Ensemble

Ne farà parte anche un giovinazzese

Giovinazzo - martedì 4 novembre 2025 Comunicato Stampa
Nasce ufficialmente L'ANMIG Ensemble, formazione composta di un quartetto d'archi, pianoforte, ottoni, percussioni e in voce, un tenore. Il tutto è stato realizzato grazie alla tenacia e l'operato culturale svolto dal CAV. avv. Nicola Bufi, Vice Presidente Nazionale dell'ANMIG, (Associazione Nazionale Mutilati e invalidi di Guerra ) e dal grande amore verso la storia e la musica del giovinazzese Michele Fiorentino, con il solo intento di far conoscere e divulgare la storia dei due conflitti mondiali.

La scelta della direzione dell'Ensemble è stata affidata al giovane giovinazzese M° Giovanni Carelli per la sua vicinanza alle tematiche musicali storiche e per le sue doti di strumentista, mentre la narrazione storica sarà a cura di Michele Fiorentino, già 1° Luogotenente Musicista della Marina Militare in Riserva, noto studioso, autore e ricercatore. Una realtà musicale istituita con il grande sodalizio dell'ANMIG Puglia al solo fine di trasmettere agli studenti, di tutte le fasce scolastiche la storia patria, attraverso un viaggio musicale, al solo fine di commemorare, onorare e ricordare la memoria di tutti i caduti.

La narrazione storica sarà anche corredata da preziose lettere appartenenti ai caduti della grande guerra, consegnate dai familiari e accompagnate musicalmente dall'ensemble, attraverso l'esecuzione di celebri melodie militari dell'epoca, brani di musica classica e leggera attinenti alle tematiche storiche. Un ambito progetto dell'ANMIG Puglia che nei prossimi giorni vedrà il suo esordio la mattina del 4 Novembre alle ore 11:00 a Bari, presso l'Auditorium della Casa del Mutilato, alla presenza di numerose scolaresche e autorità invitate all'evento, convenute per onorare la celebrazione della Festa dell'unità d'Italia del IV Novembre.

A seguire i prossimi impegni dell'ANMIG Ensemble saranno svolti presso gli Istituti di scuola superiore della Città di Corato e presso la sede dell'ANMIG di Foggia.
  • Michele Fiorentino
