A Giovinazzo due giorni dedicati alla storia della Banda della Marina Militare Italiana

Una full immersion di due giorni nella storia della musica della banda della Marina Militare Italiana. Da un'idea del Luogotenente Michele Fiorentino, musicista e appassionato della storia della Regia Marina, nascono due lunghi momenti d'incontro e di scoperta della musica per banda della Marina Militare Italiana.Venerdì pomeriggio nella sala San Felice alle ore 18.00 si terrà un convegno sul tema: "Valorizzazione e diffusione del repertorio italiano originario per banda del '900". Dopo i saluti istituzionali e di benvenuto da parte di Michele Sollecito, Sindaco di Giovinazzo, la parola passerà al presidente dell'Associazione Michele Fiorentino che descriverà le motivazioni progettuali messe in campo e una breve analisi sulla storia della Banda della Marina Militare.Si tratterà di un convegno storico-musicale, nato con l'intento di valorizzare e diffondere il repertorio italiano originario per Banda del '900. Per la rilevante occasione di incontro e per le analisi tecniche musicali saranno esposte per la prima volta diverse e rare partiture per grande banda con organico vesselliano elaborate dal Maestro Vittorio Manente, Direttore storico e fondatore nel 1964 della Banda Centrale della Marina Militare.Per entrare nella sfera tecnica di strumentazione per banda è previsto l'intervento della Mª Antonella Mazzarulli, docente della cattedra di composizione e strumentazione presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari, del M° Nicola Cotugno, direttore della Fanfara del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare- Bari e del M° Giuseppe Gregucci, direttore artistico dell'Associazione e M° dell'Orchestra di Fiati Santa Cecilia di Taranto. Nella sala sarà allestita la mostra dedicata alla storia della Banda della Marina Militare.Il secondo incontro è previsto per il pomeriggio di sabato 15 aprile quando alle ore 18.30 sempre nella sala San Felice, si terrà la presentazione del nuovo libro di Michele Fiorentino dal titolo " Le Fanfare Musicali- Dalla Regia Marina alla Marina Militare".A dialogare con l'autore ci sarà l'assessore alla cultura Cristina Piscitelli e il M^ Giovanni Carelli: l'autore Fiorentino descriverà l'affascinante storia e l'uso a bordo delle unità navali delle Fanfare o Musiche imbarcate, attraverso le varie testimonianze ricevute e le documentazioni storiche. Il testo ripercorre la genesi della successiva nascita del Regio Corpo Musicale e della relativa e prestigiosa Banda. Si tratta di un interessante progetto editoriale, già presentato lo scorso febbraio presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare a Taranto, preceduto dall'esecuzione di una solenne cerimonia dell'Ammaina Bandiera e dalla successiva " Ritirata ", eseguita in parata dalla brigata Allievi Marescialli con il ritmo e le melodie scandite ed eseguite dal suono della Fanfara Musicale di Marina Sud Taranto.Il libro ha ricevuto il plauso da parte del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare per l'infaticabile e preziosa diffusione della storia e della cultura della Musica con le Stellette che Michele Fiorentino, appassionato studioso e ricercatore, conduce da svariati anni proprio per rafforzare la memoria storica su un patrimonio culturale e musicale di notevole bellezza.