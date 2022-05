Due libri di Michele Fiorentino al Salone Internazionale del Libro di Torino

«È stata una grande soddisfazione per me», ha affermatoall'indomani della chiusura della 34ª edizione delmanifestazione d'eccellenza in campo editoriale, svoltasi a Torino, dove sono stati proposti i due libri da lui scritti "Gaudo e Matapan" e "Vittorio Manente".Infatti, la storica casa editrice Antonio Mandese, dopo il positivo riscontro ricevuto dalle presentazioni dei due libri dal contenuto storico, frutto delle ricerche del musicista e studioso giovinazzese, ha pensato bene di allargare la conoscenza sui due testi proponendoli nelle manifestazioni tra le più rilevanti del settore. La casa editrice di Taranto ha esposto la sua produzione editoriale nello stand della Regione Puglia e tra questi entrambi i libri storici scritti da Michele Fiorentino.Il libro "Gaudo e Matapan" era stato presentato a Ravenna in occasione del quinto Raduno Nazionale dei soci di Capo Matapan Marenostrum alla presenza di alte cariche militari e civili, nel marzo 2019.Il secondo libro "Vittorio Manente" è stato presentato nel Duomo di San Cataldo, a Taranto, alla presenza dell'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro e del Comandante di Marina Sud Taranto, Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, nel mese di aprile 2019.Successivamente, nel maggio 2019, entrambi i libri sono stati consegnati alla Marina Militare nelle mani del Capo di Stato Maggiore, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, dopo una conferenza e mostra sulla storia dedicate alla Banda della Marina presso il Castello Aragonese di Taranto alla presenza delle massime autorità istituzionali cittadine.I due libri sono stati definiti dalla critica pregni di storia di notevole spessore culturale, perché lasciano traccia indelebile di un glorioso passato legato alla Marina Militare Italiana, sia dal punto di vista degli accadimenti storici che da quello musicale.