"Manente-Ordine Storie e Aneddoti", il nuovo libro di Michele Fiorentino

La diffusione della storia della Regia Marina è per Michele Fiorentino un impegno misto a passione e concreta dedizione per la Marina Militare Italiana, Arma per cui ha lavorato.La divulgazione, da lui messa in atto, di una serie di rilevanti avvenimenti storici è in corso da molti anni grazie ad eventi tematici e storici che il nostro concittadino, Primo Luogotenente R della Marina Militare, ha portato in giro per l'Italia. In numerose occasioni d'incontro con la storia ha presentato i suoi libri che raccontano avvenimenti storici di valore anche attraverso le testimonianze dei protagonisti.Domenicanella sala San Felice lo scrittore e studioso, oltre che ricercatore, Michele Fiorentino presenterà il suo nuovo libro. All'incontro, nato con il patrocinio della Città di Giovinazzo, sono previsti gli interventi del sindaco Michele Sollecito, dell'Assessore alla cultura Cristina Piscitelli, di don Cesare Pisani, parroco della Chiesa di Sant'Agostino.La presentazione sarà moderata da Rosa Colucci, presidente di Extra Media Group, mentre i momenti musicali saranno a cura di Giovanni Carelli e di Marco De Marinis. Nella stessa occasione l'autore donerà i suoi libri alla Biblioteca Comunale della nostra città. L'attenzione che è stata rivolta a queste pubblicazioni ha dato la possibilità all'autore di poter presentare i suoi primi due libri "Vittorio Manente" e "Gaudo e Matapan", alla Fiera Internazionale del libro a Torino nel 2022, oltre che alla Marina Militare Italiana attraverso mostre e conferenze storiche.Abbiamo chiesto allo scrittore com'è nata l'idea che ha fatto scaturire la realizzazione di questo nuovo libro. Ecco cosa ci ha detto.«Inizialmente il libro nasce per descrivere la dinastia dei Manente, una famiglia di importanti musicisti che ha contribuito alla rinascita musicale italiana con il suo operato e le composizioni realizzate in diversi periodi : dal Risorgimento al Novecento», ha affermato l'autore Fiorentino.Nel primo periodo del lockdown per volontà dei figli del maestro Vittorio Manente, la prof.ssa Eugenia e il dott. Giovanni nasce l'idea di descrivere anche la storica famiglia degli Ordine intrecciata con i Manente attraverso il matrimonio dei loro figli.I tanti aneddoti personali e le toccanti storie familiari, hanno illuminato il mio estro per intrecciare le bellissime storie delle due famiglie patriarcali ed evidenziare attraverso loro l'importanza delle regole, del rispetto e dell'onore che oggi giorno, nell' attuale vita sociale sono in pieno declino».Nel corso dell'incontro di presentazione del libro l'autore donerà i suoi libri alla Cittadella della Cultura.«L'idea di donare i miei libri nasce dall'apprendere e dal frequentare le sale della Cittadella della Cultura e notare il grande afflusso di giovani studenti, sempre alla ricerca di testi per approfondire i loro studi-ha proseguito il Luogotenente della Marina Militare.Con la donazione precedentemente effettuata presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare e presso i Conservatori italiani è nata l'idea di donare i tre libri storici, riconosciuti dalla Marina Militare Italiana, alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo per trasmettere ai giovani frequentatori una parte di storia appartenente alla Regia Marina, mai raccontata prima.Spero che il mio umile gesto sia di esempio per altri bravi e autorevoli autori, letterati e scrittori giovinazzesi che possano donare i loro scritti e lasciare nel tempo una traccia indelebile del loro operato».