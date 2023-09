I consiglieri Fiorentino e Sollecito alla scuola ANCI per giovani amministratori

«Due nostri consiglieri comunali - Michele Fiorentino e Annamaria Sollecito - hanno superato la selezione per la scuola nazionale ANCI per Giovani Amministratori! ».Ad annunciarlo via social è stato il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che da quella esperienza era passato alcuni anni fa, palestra per migliorare le proprie conoscenze della macchina amministrativa.«È un grande orgoglio per noi - ha spiegato il primo cittadino - poter annoverare ben 2 consiglieri comunali in una ristretta selezione di amministratori di tutta Italia. Sono sicuro che questa esperienza porterà valore aggiunto alla nostra azione amministrativa e contribuirà a rafforzare il concetto dell'importanza della formazione per buoni politici ed amministratori locali. Oggi (ieri, ndr) Michele ed Annamaria - ha concluso Sollecito - partono per Contursi Terme dove si terrà la Summer school dell'undicesima edizione del ForsAM – Corso di Formazione specialistica in Amministrazione Municipale, a loro rivolgo i miei migliori auguri per questo nuovo percorso!»