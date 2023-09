Caffè Concerto in piazza, la domenica ha un altro volto con la musica

Domenica mattina in musica con ilin piazza Vittorio Emanuele II. L'evento è inserito nel programma settembrino a chiusura di Giovinazzo Estate, il cartellone varato dall'ente comunale.Ieri, 10 settembre,si sono esibiti nella tarda mattinata nei pressi di due noti caffè cittadini. Entrambi hanno mescolato nel loro repertorio autori contemporanei e grandi del pop internazionale. Il primo ha eseguito brani da Ludovico Einaudi, Ennio Morricone, Nicola Piovani per poi spostarsi sulle note più comuni ad un pubblico giovane quali quelle dei Coldplay e degli Imagine Dragons.Giancaspro dal canto suo ha proposto anch'egli Morricone ed i Coldplay, per tuffarsi in un affascinante e sperimentale viaggio tra Lady Gaga, i Queen e due straordinari compositori del '900 e dei primi anni Duemila, quali il polistrumentista francese Yann Tiersen e l'indimenticato Ryuichi Sakamoto, scomparso lo scorso 28 marzo.È stata una bella mattinata in musica, per quanti hanno saputo e voluto apprezzare, magari seduti ai tavoli dei locali del centro per assaporare emozioni in note. Si replica, sempre gratuitamente ed alla medesima ora, domenica 24 settembre.