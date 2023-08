Il 13 agosto c'è il Concerto all'alba in piazzale Leichardt

Musica, parole, poi ancora musica e la cornice straordinaria del litorale di Levante a Giovinazzo.Si terrà domattina, 14 agosto, in piazzale Leichardt il, che vedrà quali protagonisti due eccellenti interpreti locali,al pianoforte, maestro che farà scivolare le dita sulla tastiera da par suo, ein voce, interprete sempre sobria e sempre diversa, poliedrica ed accattivante al tempo stesso.Note e parole accarezzeranno il pubblico che allesi ritroverà in uno dei luoghi più belli di Giovinazzo per attendere il sorgere del sole. Dopo Della Valle e Di Capua, ci sarà il dj set di, producer ed "esploratore sonoro" come è stato più volte ribattezzato dalla critica.Ingresso libero, basta portarsi un asciugamano se non si troverà posto sulle panchine di piazzale Leichardt e farsi cullare dal suono. Un risveglio senz'altro diverso.