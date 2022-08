L'8 agosto a Giovinazzo c'è l'atteso "Concerto all'Alba"

L'incanto dell'alba è spettacolo naturale che suscita in in sé emozioni. Se poi all'alba si associa la musica, il risultato diviene straordinario.Domani,di mattina, si terrà ilnel piazzale Leichardt, sul lungomare di Levante. L'iniziativa gratuita, organizzata dall'Associazione Artistica Culturale "Remido", gode del patrocinio del Comune di Giovinazzo ed è inserita nel cartellone dell'Estate Giovinazzese. I musicisti protagonisti di questo vero e proprio incontro con la musica saranno due eccellenti pianisti giovinazzesi:, mentre gli interventi in voce saranno affidati auna garanzia per far vibrare le corde del cuore dei presenti. Per seguire il concerto si consiglia di portare comodi teli da mare o stuoie.Alla vigilia di questo evento, a cui sono in tanti a voler assistere, è arrivato il commento di Orazio Saracino: «È il primo di due eventi agostani che mi vedono impegnato (il secondo si terrà il 26 agosto, ndr). Sarà un concerto che mi vedrà in scena con Vito Della Valle con cui mi alternerò al pianoforte; suoneremo alcuni brani individualmente ed altri a quattro mani. In programma musica da film, celebri colonne sonore di Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bacalov. Gli interventi musicali saranno inframmezzati da momenti sia narrativi che cantati, curati da Mariangela Di Capua».Riguardo la scelta del luogo ecco cosa ci ha detto il pianista e compositore: «Il lungomare di Levante - ha spiegato - è stato scelto come luogo indicato per ammirare il sorgere del sole sul mare: sarà molto suggestivo! Gli interventi musicali saranno delicati e dal valore intimistico, per rendere il tutto ancora più incantevole. È questa l'occasione per trovare una chiave diversa di approccio con la musica che si diffonde su uno scenario naturale da ammirare».Questo incontro con la musica che si sposa perfettamente con la stagione estiva è di sicuro da non perdere.