Capodanno con cielo coperto su Giovinazzo

Nubi sparse, poi annuvolamenti più intensi alternati molte schiarite. Sarà questo il quadro climatico a Giovinazzo tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Di seguito il dettaglio:Ventilazione meridionale che insisterà su tutta la costa adriatica per l'ultimo dell'anno. Coperture stratiformi in mattinata, senza tuttavia fenomeni piovosi. Massime di poco superiori ai 15° e mare calmo. Pomeriggio e serata con nubi sparse. Minime della notte sui 9°.Al mattino poco nuvoloso sino all'ora di pranzo, con deboli correnti che soffieranno da quadranti sud-occidentali. Mare poco mosso, ma con moto ondoso in aumento. Massime sui 18°, in risalita. Serata con cielo coperto e minime della notte ancora sui 9°. Umidità in netto aumento.