Movida e decibel elevati nei locali di Giovinazzo, scattano le sanzioni

Giro di vite sulla movida con controlli fonometrici sulle emissioni sonore e multe per i trasgressori: a Giovinazzo, infatti, il personale dellaha svolto dei controlli specifici e proceduto con- si tratta dell'unico corpo in Puglia - per accertare i decibel fuori controllo tra i locali della costa.Qui, infatti, la convivenza tra residenti e gestori dei locali, nei mesi passati, ha vissuto un momento di grande scontro in città, tanto da essere finita all'attenzione di un consiglio comunale monotematico, dopo che i primi avevano raccoltocontro le emissioni sonore. E così, dopo la massima assise cittadina, il sindacoha emanato un'ordinanza sindacale, ladell'8 agosto, che ha ristretto l'orario in cui è stato possibile fareE così, gli agenti del maggiore, nell'ambito delle attività di controllo a tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini, in appena- dal 2 al 10 settembre - hanno riscontrato la diffusione delle. Sanzionate, fra la costa di Levante e Ponente, ben(2 sono state multate altrettante volte) da, per le misurazioni fonometriche, e daper la violazione della ordinanza sindacale.In altre due ispezioni, invece, in un'attività «il rumore prodotto eccedevain ambiente abitativo di cui alla legge regionale n. 3 del 2002». Gli agenti hanno rilevato il superamento di, ovvero «il limite differenziale di immissione concesso nel periodo notturno».