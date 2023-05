Morte Nicola Magrone, il cordoglio di Corsina Depalo

Venerdì 28 aprile è venuto a mancare ad 83 anni, ex sindaco di Modugno, ex magistrato e uomo politico molto apprezzato nel panorama regionale. In questi anni sono state tante le sue battaglie per evitare la realizzazione dell'inceneritore New0 tra i territori di Bari e Modugno, contro cui si batte il comitato guidato dalla giovinazzeseQuest'ultima, proprio in qualità di presidente del Comitato "No Inceneritore" nelle scorse ore ha espresso profondo cordoglio. Di seguito il testo integrale.«Il Comitato "No Inceneritore" nella persona della sua presidente Corsina Depalo, esprime forte cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha lasciato tracce indelebili di grandi sensibilità sulle più importanti questioni ambientali del territorio di Bari-Modugno.Lascia la cittadinanza attiva impegnata nella battaglia contro l'inceneritore in zona Asi Bari, per il quale non ebbe mai dubbi, come unico Comune del territorio sin dall'inizio delle consultazioni regionali, nell'esprimere ogni convinto parere negativo alla sua realizzazione. Un monito e una eredità di impegno a perseverare con ogni mezzo nella medesima direzione per la salute della popolazione e la difesa dell ambiente. Eredità che Il "Comitato No Inceneritore" ha raccolto con energia e orgoglio e che continuerà a farlo nel solco delle sue incontestabili prerogative».Corsina DepaloPresidente Comitato No Inceneritore. Bari