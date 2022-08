Corsina Depalo ed il Comitato "No Inceneritore" non si fermano

Il Comitato "No Inceneritore" non si ferma di fronte alla sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato quella emanata del Tar di Bari a suo favore, permettendo all'azienda New0 di costruire un impianto nella zona del quartiere San Paolo di Bari, a pochi chilometri da diverse località tra cui Giovinazzo.La ferma risposta del Comitato "No Inceneritore" è rappresentata dalla formale diffida redatta dall'avv. Campanale, a firma della sua presidente Corsina Depalo, unitamente al circolo Legambiente di Palo del Colle, al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per chiedere l'annullamento in autotutela delle autorizzazioni alla costruzione dell'inceneritore del 2018 e di convocare con urgenza una nuova Conferenza di Servizi, con tutte le amministrazioni coinvolte e i comuni dell' ambito ARO BA 2 e Bari che hanno dichiarato con precisa volontà politica e con azioni legali la ferma contrarietà all'impianto.Il Comitato "No Inceneritore" inoltre ha fatto sapere nelle scorse ore che è pronto ad intraprendere un nuovo formale ricorso in Cassazione.