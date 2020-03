Mogol a Giovinazzo. Ad agosto c'è il Festival delle emozioni

MOGOL A GIOVINAZZO

UN TUFFO NELLA TRADIZIONE PARTENOPEA

L'OMAGGIO AI PINK FLOYD CON MACHAN TAYLOR E SCOTT PAGE

Saranno tre serate pregne di suggestioni e caratterizzate da puro divertimento quelle che glistanno preparando per l'edizione 2020 per stupire i fedelissimi ed attrarre nuovi spettatori. Sarà un"delle emozioni", come promettono gli organizzatori, dove le note dei grandi successi si fonderanno con l'intrattenimento di grandi professionisti del palcoscenico. Ieri il programma è stato ufficializzato durante l'annuale conviviale.A suggellare questa promessa, il 12 agosto inaugurerà l'edizione il concerto-evento non a caso intitolato, che farà salire sul palco di Piazza Vittorio Emanuele II, considerato unanimamente dalla critica degno erede di Lucio Battisti, epseudonimo di Giulio Rapetti, uno dei più amati parolieri italiani, un pezzo consistente di storia della musica leggera italiana. Una presenza che è da sola un evento. Lo spettacolo celebrerà l'inestimabile valore del contributo che insiemeregalando canzoni ritenute vere e proprie poesie musicali. Proprio la voce disvelerà tutti i dettagli e gli aneddoti celati dietro ogni singola canzone attraverso un'appassionata narrazione, mentre il repertorio dell'indimenticato artista laziale sarà interpretato da Carroccia e da altri sedici validi interpreti.La seconda serata, quella del 13 agosto, sarà invece dedicata ai successi napoletani senza tempo attraverso lo spettacoloRenato Carosone ed altri amatissimi della tradizione cantautoriale napoletana rivivranno nella verve died i bravi musicisti del gruppo, che si esibiranno con un repertorio vasto per i successi proposti e ricco per momenti di intrattenimento. Nelle due ore di show, si sarà coinvolti dalla vivacità di Sepalone, incantati dalla voce della Piaf e dall'arrangiamento dei brani della Canta Napoli Band e non in ultimo dalle irresistibili sonorità delle percussioni di Giovanni Imparato, percussionista ed animatore dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore conosciuto anche per essere studioso di ritmi esotici cubani ed autore di una ricerca spirituale che mira a studiare il rapporto tra tamburo e concetto sciamanico e maieutico della musica.L'edizione 2020 chiuderà i battenti nella serata della vigilia di Ferragosto, il 14, con un grande show in onore dei Pink Floyd. La magia dei live della band si avvertirà nello spettacolo dei, la formazione tributo che si è distinta in tre decenni per la scrupolosità della scelta dei brani e la bellezza degli arrangiamenti. Ciliegina sulla torta di uno spettacolo già denso sarà la presenza dicorista dei Pink Floyd nel tour mondiale di A Momentary Lapse of Reason e tra le voci soliste di The Great Gig In The Sky. Al suo attivoe la sua carriera di solista e di insegnante di canto. A completare la già sorprendente serata conclusiva di Festival in…Porto, ci sarà, che nella fine degli anni '80 fu sassofonista dei Pink Floyd ed ha continuato ad incidere sulla scena musicale internazionale grazie a collaborazioni importanti con realtà con grandi nomi, come i Toto ed i Supertramp.Impossibile mancare alla kermesse musicale a cura degli Amici della Musica . Tre appuntamenti che, come di consueto, sapranno assecondare i gusti di generazioni diverse e conquistare per la qualità degli artisti che si esibiranno nella tre giorni giovinazzese, divenuta ormai appuntamento fisso agostano.