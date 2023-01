Dodi Battaglia il 12 agosto a Giovinazzo ospite di Festival in...Porto

DODI BATTAGLIA, ICONA POP ITALIANA

Gli indizi li avevamo già avuti durante le festività natalizie dal suo entourage, quando Viva Network lo aveva intervistato a Trani.E le conferme indirette sono arrivate con un post sulla pagina dila rassegna ideata ed organizzata dagli Amici della Musica, il cui programma completo è top secret e, come spiegatoci dal presidente Michele Carrieri, sarà reso noto nelle prossime settimane.polistrumentista, interprete, compositore, arrangiatore e paroliere dei Pooh dal 1968 ad oggi sarà a Giovinazzo il prossimoper quello che si preannuncia come l'evento musicale dell'estate e probabilmente dell'anno in città. Nella scorsa edizione la kermesse aveva ospitato Mogol e Gianmarco Carroccia che avevano raccontato davanti a migliaia di spettatori il mito di Lucio Battisti., secondo le recenti indiscrezioni, sarà a febbraio sul palco di Sanremo per una nuova reunion con i suoi compagni di viaggio musicali in oltre 50 anni di carriera.L'artista bolognese, al secolo, premiato per due volte quale miglior chitarrista europeo nel 1981 e nel 1986 dalla rivista tedesca "Stern", è stato una delle colonne dei Pooh dal 1968, anno in cui vi entrò a soli 17 anni. È lui l'autore di successi immortali della musica leggera italiana come Tanta voglia di lei (1971), Noi due nel mondo e nell'anima (1972) e Infiniti noi (1973). Tra le tante, è sua anche L'altra donna, canzone ascoltatissima, presente nell'album "Uomini soli" in cui era inserito anche il successo sanremese del 1990, ed è cantata dallo stesso Battaglia.È stato autore di tre album da solista e nel 2016, per il festeggiamento del cinquantennale dei Pooh (e il definitivo scioglimento della band) ha scritto la musica dell'inedito Le cose che vorrei, presente sull'album live Pooh 50 - L'ultima notte insieme, estratto dal concerto allo stadio "Meazza" di Milano, tenutosi venerdì 10 e sabato 11 giugno di quell'anno.Dodi Battaglia è certamente un'icona pop della musica italiana, uno dei più importanti autori ed interpreti, ma è anche e soprattutto un grandissimo musicista, tanto che 2009 aveva pubblicato un apprezzatissimo metodo per chitarra che porta il suo nome, in cui viene spiegato nei dettagli come intende la musica ed il modo di comunicare con quello strumento da cui non si separa mai.A partire dal novembre del 2022 porta in giro nei teatri italiani lo spettacolo "Nelle mie corde", basato sulla sua collezione di chitarre, per la regia di Fausto Brizzi e con la partecipazione dell'attrice Eleonora Lombardo.