"Festival in...Porto": stasera a Giovinazzo "Nero a metà", omaggio a Pino Daniele

Parte questa sera, 10 agosto, in piazza Vittorio Emanuele II, l'edizione 2024 di "Festival in...Porto", la rassegna ideata ed organizzata dall'Associazione Amici della Musica, guidata dal presidente Michele Carrieri, e giunta alla sua 19ª edizione.Si parte questa sera, alle 21.00, conl'omaggio a Pino Daniele ed al suo album uscito 44 anni fa, quando il geniale cantautore partenopeo aveva 25 anni. Il tutto rivivrà in uno spettacolo davvero coinvolgente, "Nero a metà Experience" grazie alla maestria degli storici musicisti che accompagnavano Daniele: Gigi De Rienzo (basso), Ernesto Vitolo (tastiere), Agostino Marangolo (batteria).Il progetto musicale è stato già ribattezzatoInsieme a loro, sul palco, si esibiranno altri straordinari musicisti, per completare una line up di tutto rispetto: con Jerry Popolo al sax e Osvaldo Di Dio alla chitarra, i brani di "Nero a metà" saranno interpretati dalle voci di cantanti noti al grande pubblico, come Alice Popolo, Greg Rega e Savio Vurchio.