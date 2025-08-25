Miss Italia, a Giovinazzo eletta Miss Cinema Puglia

È stata eletta in Piazza Vittorio Emanuele II, nella finale regionale di sabato 23 agosto, Miss Cinema Puglia 2025, prefinalista nazionale di Miss Italia.Alessia Stasolla, 20enne di Santeramo in Colle, studentessa di Economia, flautista appassionata di musica, danza e moda è stata incoronata dal presidente della LILT prof. Francesco Schittulli e dalla madrina Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, tanto ammirata per la sua solare bellezza e la sua semplicità.L'organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, che da sempre vicino a tematiche sociali ha portato sul palco la testimonianza della giovane mamma Marika Adesso che ha dovuto combattere contro un tumore alla tiroide durante la gravidanza della piccola Aurora; la prevenzione oncologica è il tema di questa edizione, dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha infatti firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.Ospiti la giovane cantante italo-australiana Camilla Marinelli e i ballerini Damiano Bologna e Fabiana Fusaro dell'ASD Dance Team Giovinazzo in una rumba.