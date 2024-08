Miss Cinema Puglia eletta in Piazza Vittorio Emanuele II

, 18enne di Zapponeta, neodiplomata al liceo delle scienze umane èL'elezione è avvenuta nel corso della finale regionale diche si è tenuta domenica 25 agosto in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, città turistica "affacciata sulla bellezza" e sempre più capace di attrarre produzioni cinematografiche e televisive.Ad incoronarla la regista vincitrice di un David di Donatelloed il presidente del Consiglio Comunale di GiovinazzoL'organizzazione è stata affidata alla, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.A condurre è stato, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud. Al suo fianco, Miss Eleganza Puglia 2023.Ad allietare la serata sono stati la superba voce di Annalisa Marella, in arte, che ha dedicato un tributo all'indimenticabile Mia Martini, e direttamente dalla trasmissione di Rai 2 "Made in Sud", con le sue esilaranti incursioni.In passerella hanno sfilato splendidi da sposa e da cerimonia, indossati dalle aspiranti miss, mentre la giovinazzese, Miss Puglia 2000 e madrina della serata, ha aperto la serata con uno scenografico abito tricolore.