Stasera a Giovinazzo la finale regionale di Miss Italia

Sarà Giovinazzo, città turistica "affacciata sulla bellezza" e sempre più capace di attrarre produzioni cinematografiche e televisive, ad ospitare l'elezione di Miss Cinema Puglia 2024.La finale regionale dsi terrà domenica 25 agosto, alle ore 20.30,davanti alla monumentale Fontana dei Tritoni.L'organizzazione è affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.A condurre sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud; da sempre vicino a tematiche sociali, quest'anno porta sul palco la poesia "A tutte le donne", l'inno alla forza femminile di Alda Merini.Ad allietare la serata saranno la superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che dedicherà un tributo all'indimenticabile Mia Martini, e direttamente dalla trasmissione di Rai 2 "Made in Sud", Tommy Terrafino, con le sue esilaranti incursioni.Grandi firme per abiti da sposa sfileranno in una piazza che si preannuncia gremita per una serata da ricordare, anche grazie all'impegno in favore della LILT, la Lega Italiana Lotta ai Tumori.