Miss Sport Givova Puglia è la giovinazzese Elena Sarcina

, 24enne di Giovinazzo, studentessa di Lettere classiche e amazzone specializzata nella disciplina salto ostacoli è la nuova Miss Sport Givova Puglia. L'elezione della prefinalista nazionale di Miss Italia è avvenuta venerdì 11 agosto nel corso della finale regionale tenutasi a Bitonto in piazza Cavour, tra il Torrione Angioino e la chiesa di San Gaetano.La giuria, attenta a valutare le aspiranti miss, portatrici di valori sani e positivi, pronte a mettere in gioco il loro spirito atletico, è stata presieduta dalla vicesindaca del Comune di Bitonto, Marianna Legista, e composta da: Carmela Rossiello, consigliera comunale; Mariangela Stufano, Miss Italia Puglia 2000; Gaetano Giampalmo, presidente della Polisportiva Amici di Marco; Agostino Picicco, giornalista e direttore dell'attività editoriale e comunicazione dell'Università Cattolica di Milano; Gino Saracino, hair stylist; Maria Teresa Ballabene, consulente d'immagine; Francesco Panebianco della Gioielleria Panebianco di Bitonto per Miluna Gioielli. L'evento è stato organizzato dallaesclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Bitonto nell'ambito del cartellone Vivere Bitonto - Rete dei Festival.Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, ha condotto la serata che ha visto come ospiti la cantante Elena Cappiello con la sua splendida voce e Tiziana Loconsole, sosia nazionale di Raffaella Carrà. L'hair style delle concorrenti è stato da Giuseppe Sifanno Hair Couture di Bitonto e da Per il bello delle donne di Bitritto per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Fenimprese Bari, Domenico Buono Man Style Barletta, Zamà.