A Giovinazzo si elegge Miss Cinema Puglia

Il titolo diverrà assegnato a Giovinazzo, città affacciata sulla bellezza del suo porticciolo e del suo centro storico capace di attrarre turisti e produzioni artistiche e pubblicitarie.La finale regionale di Miss Italia si terrà sabato 23 agosto, alle ore 20.30, in Piazza Vittorio Emanuele II. Attesissima madrina saràMiss Italia 2024.L'organizzazione è firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.La serata sarà condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, porterà sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour. Ospiti la giovane cantante Camilla Marinelli e i ballerini dell'