Miss Italia parla anche giovinazzese

Sul gradino più alto del podio di Miss Italia è salita anche Giovinazzo: è infatti giovinazzese la titolare dell'agenzia esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, Carmen Martorana, che ha portato in finale nazionale colei che si è aggiudicata la corona e la fascia più ambite.Miss Italia 2025 è, 18enne di Anzi, piccolo comune in provincia di Potenza.Occhi chiari e alta 1.75, diplomata al liceo scientifico, studia Odontoiatria e protesi dentaria e ha una passione oggigiorno originale, ovvero quella del ricamo ereditata dalle nonne.È stata eletta lunedì 15 settembre nel corso della finale nazionale condotta da Nunzia De Girolamo e tenutasi al Pala Savelli di Porto San Giorgio, trasmessa in diretta tv su Raiplay e San Marino RTV.Si è cimentata nella prova di lip sync, nel ballo seguendo i movimenti di Veera Kinnunen e in una breve intervista, battendo la concorrenza di altre 39 concorrenti tra cui la terlizzese Roberta Molinini in rappresentanza della Puglia.A convincere la giuria presieduta da Francesca Pascale sono state la sua bellezza acqua e sapone, la sua freschezza, la sua autentica voglia di divertirsi e di godersi ogni momento, ma anche la sua determinazione nell'affermarsi nell'ambito della professione medica, senza disdegnare il mondo dello spettacolo, e il suo attaccamento alle radici e all'identità in un mondo veloce e cosmopolita. Fuori dagli stereotipi anche per il suo fisico formoso e l'apparecchio ortodontico, è la prima miss lucana nella lunga storia del concorso.Il percorso di Katia Buchicchio era iniziato lo scorso anno con la vittoria della fascia di Miss Mascotte; il 6 agosto si era aggiudicata la fascia di Miss Miluna Basilicata nella finale regionale di Calvello, per poi cederla nella finalissima di Melfi del 31 agosto avendo fatto suo il titolo di Miss Basilicata 2025.Felicità per la talent scout Carmen Martorana che, organizzando in prima persona il tour del contest della patron Patrizia Mirigliani in Basilicata da tre anni, ha seguito tutto il percorso di Katia Buchicchio sin dalla prima selezione fino a fare il tifo e ad emozionarsi per lei nella finalissima di Porto San Giorgio. Un premio particolare anche al suo lavoro da agente svolto nelle due regioni a partire dal 2022, anno del primo mandato e dell'inizio della nuova avventura nel concorso più famoso d'Italia.