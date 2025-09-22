Miss Italia 2025 Katia Buchicchio e Carmen Martorana
Miss Italia 2025 Katia Buchicchio e Carmen Martorana
Attualità

Miss Italia parla anche giovinazzese

Di Giovinazzo l'agenzia esclusivista interregionale del concorso che ha portato in finale la vincitrice della corona

Giovinazzo - domenica 21 settembre 2025 18.13
Sul gradino più alto del podio di Miss Italia è salita anche Giovinazzo: è infatti giovinazzese la titolare dell'agenzia esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, Carmen Martorana, che ha portato in finale nazionale colei che si è aggiudicata la corona e la fascia più ambite.

Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio, 18enne di Anzi, piccolo comune in provincia di Potenza.
Occhi chiari e alta 1.75, diplomata al liceo scientifico, studia Odontoiatria e protesi dentaria e ha una passione oggigiorno originale, ovvero quella del ricamo ereditata dalle nonne.
È stata eletta lunedì 15 settembre nel corso della finale nazionale condotta da Nunzia De Girolamo e tenutasi al Pala Savelli di Porto San Giorgio, trasmessa in diretta tv su Raiplay e San Marino RTV.
Si è cimentata nella prova di lip sync, nel ballo seguendo i movimenti di Veera Kinnunen e in una breve intervista, battendo la concorrenza di altre 39 concorrenti tra cui la terlizzese Roberta Molinini in rappresentanza della Puglia.

A convincere la giuria presieduta da Francesca Pascale sono state la sua bellezza acqua e sapone, la sua freschezza, la sua autentica voglia di divertirsi e di godersi ogni momento, ma anche la sua determinazione nell'affermarsi nell'ambito della professione medica, senza disdegnare il mondo dello spettacolo, e il suo attaccamento alle radici e all'identità in un mondo veloce e cosmopolita. Fuori dagli stereotipi anche per il suo fisico formoso e l'apparecchio ortodontico, è la prima miss lucana nella lunga storia del concorso.

Il percorso di Katia Buchicchio era iniziato lo scorso anno con la vittoria della fascia di Miss Mascotte; il 6 agosto si era aggiudicata la fascia di Miss Miluna Basilicata nella finale regionale di Calvello, per poi cederla nella finalissima di Melfi del 31 agosto avendo fatto suo il titolo di Miss Basilicata 2025.

Felicità per la talent scout Carmen Martorana che, organizzando in prima persona il tour del contest della patron Patrizia Mirigliani in Basilicata da tre anni, ha seguito tutto il percorso di Katia Buchicchio sin dalla prima selezione fino a fare il tifo e ad emozionarsi per lei nella finalissima di Porto San Giorgio. Un premio particolare anche al suo lavoro da agente svolto nelle due regioni a partire dal 2022, anno del primo mandato e dell'inizio della nuova avventura nel concorso più famoso d'Italia.
  • Carmen Martorana Eventi
  • Miss Italia
Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni
22 settembre 2025 Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni
Il 22 settembre sciopero generale per Gaza
22 settembre 2025 Il 22 settembre sciopero generale per Gaza
Altri contenuti a tema
Ilaria Lapalombella eletta Miss Cinema Puglia a Giovinazzo Eventi Ilaria Lapalombella eletta Miss Cinema Puglia a Giovinazzo La 19enne di Bitetto è studentessa in Scienze dell'Educazione e della Formazione
Miss Italia, a Giovinazzo sarà eletta Miss Cinema Puglia Eventi Miss Italia, a Giovinazzo sarà eletta Miss Cinema Puglia La finale regionale si terrà il 31 agosto in Piazza Vittorio Emanuele II
Miss Sport Givova Puglia è la giovinazzese Elena Sarcina Eventi Miss Sport Givova Puglia è la giovinazzese Elena Sarcina La studentessa universitaria di Lettere classiche ha convinto la giuria nella serata di piazza Cavour a Bitonto
La giovinazzese Miheret Caldarulo sulle passerelle milanesi per la Fashion Week Eventi La giovinazzese Miheret Caldarulo sulle passerelle milanesi per la Fashion Week Ancora grande riconoscimento per la Carmen Martorana Eventi
Matilde Brandi e Toti e Tata a Giovinazzo per Miss Italia Puglia Eventi e cultura Matilde Brandi e Toti e Tata a Giovinazzo per Miss Italia Puglia Domani sera in piazza la finale regionale del concorso di bellezza con attesissimi ospiti
Carmen Martorana nuova esclusivista di Miss Italia per la Puglia Carmen Martorana nuova esclusivista di Miss Italia per la Puglia Organizzerà le selezioni e le finali regionali del concorso di Patrizia Mirigliani
Top Fashion Model sulle passerelle milanesi Eventi Top Fashion Model sulle passerelle milanesi Partito dal capoluogo lombardo il 2022 della giovinazzese Carmen Martorana Eventi
Carmen Martorana alla conquista di Dubai Eventi e cultura Carmen Martorana alla conquista di Dubai Al team italiano un ambito riconoscimento
"Pranzo della domenica ", il sindaco di Giovinazzo invita a scoprire l'iniziativa ANCI
22 settembre 2025 "Pranzo della domenica", il sindaco di Giovinazzo invita a scoprire l'iniziativa ANCI
Ultima serata per il Giovinazzo Festival Beer con i Bambini di Vasco
21 settembre 2025 Ultima serata per il Giovinazzo Festival Beer con i Bambini di Vasco
Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2
21 settembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2
Ami conficcati e lenza attorcigliata: gabbiano intrappolato a Giovinazzo
21 settembre 2025 Ami conficcati e lenza attorcigliata: gabbiano intrappolato a Giovinazzo
Splendide conchiglie nella Chiesa del Carmine. Successo per la mostra malacologica
21 settembre 2025 Splendide conchiglie nella Chiesa del Carmine. Successo per la mostra malacologica
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 26 settembre
21 settembre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 26 settembre
Domenica con bel tempo e mare calmo su Giovinazzo
21 settembre 2025 Domenica con bel tempo e mare calmo su Giovinazzo
Inaugurata la nuova sede di Civica 22. Festa per la delega all'IVE di Ada Iessi
20 settembre 2025 Inaugurata la nuova sede di Civica 22. Festa per la delega all'IVE di Ada Iessi
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.