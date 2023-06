“Metamorfosi di dolcezza”, Nicola Giotti in piazza Umberto I a Giovinazzo

Dalla mostra "Floras", Collettiva di arte degli artisti di Giovinazzo, in esposizione nel San Martin Hotel situato nel centro storico, e da un'idea di Marzia Morva, nasce l'iniziativacon protagonista il maestro pasticciere, uno tra i dodici artisti presenti nella mostra.L'incontro con l'arte e la dolcezza, che si terrà, con ingresso libero, giovedì 22 giugno a partire dalle ore 19.30 in piazza Umberto I, presso la sede della Pro Loco, vuol rafforzare l'idea di bellezza racchiusa nel concorsole cui iniziative culturali dell'edizione 2023 sono promosse dalle associazioni Arci 37, Xenia e Pro Loco Aps con il patrocinio della città di Giovinazzo- Assessorato alla Cultura guidato dall'Assessore Cristina Piscitelli.La dimostrazione dal vivo disarà un'occasione per ammirare la maestria e l'arte del maestro pasticciere noto a livello nazionale. «Ho pensato di realizzare una creazione con la tecnica dell' aerografia indiretta su un soggetto di cioccolato a tema fiori per essere in tema con il concorso "Giovinazzo Borgo in fiore- ha affermato Nicola Giotti - . Nel corso della creazione spiegherò come avviene la sua realizzazione e magari si potrà prevedere l'intervento di qualcuno più coraggioso presente tra il pubblico che possa provare ad aerografare su dei biscotti sempre a tema fiori».Con la sua collaboratriceil maestro pasticciere Giotti nel suo laboratorio di pasticceria crea autentiche dolci opere d'arte con la tecnica dell'aerografia indiretta speculare lucida. L'incontro, che si terrà giovedì sera, sarà un'occasione curiosa e ghiotta per ammirare tanta maestria tecnica e dolcezza che incanterà di sicuro il pubblico.Al termine della dimostrazione live con l'aerografo seguirà una piacevole sorpresa. Nella stessa occasione, nello spazio adiacente alla sede associativa della Pro Loco, saranno esposte le opere degli artisti Pina Demartino, Katia Gentile, Rossella Stufano, Ilaria Lafronza e Damiano Sciannamea, creazioni realizzate nell'estemporanea di arte svoltasi il 28 maggio nel corso dell'inaugurazione della Collettiva "Floras".Nicola Giotti, terza generazione di una famiglia di pasticceri in quel di Giovinazzo ridente cittadina sul litorale barese Perla del Sud Adriatico, ha frequentato l'Istituto Alberghiero di Molfetta diplomandosi nel 1994 come miglior studente dell'intero Istituto. In seguito, ha approfondito gli studi e la conoscenza della pasticceria partecipando a decine e decine di corsi di formazione con i migliori maestri e professionisti del settore a livello mondiale, nel 2010 ha iniziato le sperimentazioni per quello che diventerà: "l'aerografia indiretta speculare lucida" consacrata come tecnica di decorazione pasticcera nel 2018. Con questa tecnica di decorazione Nicola Giotti realizza, vere e proprie opere d'arte, manufatti di cioccolato, che presto sono diventate icone prestigiose per suggellare e celebrare persone, città, eventi importanti. L'emblema della sua arte sono le inimitabili uova di cioccolato aerografate, simili a pregiatissime porcellane, con esse ha interpretato e omaggiato il Santo Padre, Papa Francesco, in occasione della visita apostolica a Molfetta 2018, Elena Sofia Ricci, Mariagrazia Cucinotta con la quale ha partecipato in qualità di esperto di pasticceria, a un cortometraggio, la star hollywoodiana John Turturro, il regista Sergio Rubini, la conduttrice Mara Venier, il cantante Caparezza, l'attore e doppiatore Luca Ward. Ha realizzato un uovo sulla base di un disegno del Maestro Dalì, diverse uova dedicate all'arte di Renato Casaro, il più grande illustratore delle locandine cinematografiche di tutti i tempi. Nicola Giotti ha realizzato uova per le citta di Venezia, e Matera capitale della cultura 2019, ha partecipato a diverse trasmissioni tra cui Sereno Variabile, realizzato più uova dedicate a San Nicola destinate al capoluogo barese, alla Basilica del Santo e per la delegazione Russa.Dal 2019 è giudice di alcune dei concorsi più importanti della pasticceria italiana presso il Sigep di Rimini e dallo scorso gennaio è anche giudice internazionale.A inizio 2020 ha pubblicato il suo primo libro :"Metamorfosi "edito dal più prestigioso editore della pasticceria italiana e non solo : Chiriotti Editore. Da Aprile 2020 è Crew del magazine Stay Star.Dal 2021 ricopre la carica di presidente regionale dei pasticceri Puglia oltre ad essere membro del consiglio nazionale alimentaristi di Confartigianato Imprese. A maggio 2022 è stato ricevuto in Senato dove ha presentato il Libro " Metamorfosi" e le sue uova di cioccolato aerografate.