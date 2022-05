Questa mattina, 16 maggio, in Sala San Felice

La stavano aspettando... 'Lucrezia'.Dopo aver conosciuto la sua storia, intuito il suo indefinito ritratto attraverso quello di altre donne dell'antichità, condiviso dolore, virtù, emozioni, ascoltato le sue coraggiose parole, assistito alla violenza subita e al gesto estremo del suo suicidio, gli studenti del Liceo "M. Spinelli" di Giovinazzo, insieme ai loro docenti, la incontreranno.Lo faranno attraverso le parole del suo autore, il professor, questa mattina, lunedì 16 maggio, alle ore 9:30, in Sala San Felice, in occasione del "Presidio del Libro", promosso e patrocinato dal Comune di Giovinazzo, che ha fornito agli studenti le copie del libro "Lucrezia. Vita e morte di una matrona", edito da Carocci, fra le cui pagine si svelano "i contenuti fondanti" di un'intera civiltà, e si ricostruisce se non già la "storia di Lucrezia" quella che "avrebbe potuto essere la sua storia"... il che ha reso la lettura di questo libro un magico percorso di scoperta e incontro emozionale.