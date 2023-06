Madonna delle Grazie, le FOTO della toccante processione per le vie della città

25 foto Madonna delle Grazie - processione 2023

Giovinazzo ha festeggiato ieri, 3 giugno, la, la solennità che di fatto apre la stagione estiva delle feste popolari.La processione dell'effigie della Vergine è partita al tramonto dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta, dopo la messa vespertina partecipatissima officiata daPresenti le associazioni mariane cittadine e le confraternite locali, con l'accompagnamento musicale festoso affidato all'Orchestra di Fiati "Città di Giovinazzo".Tanti i fedeli che vi hanno partecipato e che hanno quindi sostato in piazza Costantinopoli, dove è partito il canto rivolto alla Madre Celeste, con l'atto di affidamento che ha coinvolto tutti i presenti, molti dei quali visibilmente commossi. La processione si è quindi dipanata per le strade della città sino al passaggio della statua della Madonna delle Grazie di piazza Vittorio Emanuele II, quando si è tenuto il suggestivo spettacolo delle fontane danzanti.Quindi il rientro in via Gelso, nella piccola chiesetta di San Lorenzo.A questo link il nostro video dell'uscita dell'effigie dalla Concattedrale, mentre sotto il nostro articolo una piccola galleria di scatti per raccontare una parte della processione, forse la più toccante.