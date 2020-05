Lottizzazione D1.1: la parola alla Corte Costituzionale

Doveva essere il giorno della lettura del dispositivo della sentenza d'appello nella vicenda della lottizzazione della maglia. Invece ie il, costituitosi parte civile anche nel giudizio d'appello, dovranno attendere ancora prima che sia posta la parola fine.In udienza, questa mattina, il colpo di scena. La, presieduta da, anziché dare lettura della sentenza del giudizio d'appello, ha annunciato che la Corte ha sollevatodell'in relazione all', nella parte in cui prevede l'automaticità della confisca in caso di lottizzazione abusiva.Un'automaticità che a seguito della sentenza dellaviolerebbe il principio di proporzionalità, che affida al giudice il compito di verificare la sussistenza di misure che possano garantire il raggiungimento degli scopi di tutela perseguiti con le forme e gli strumenti meno afflittivi delle libertà e dei diritti (fra i quali il diritto di proprietà di cui all') dei singoli soggetti.La parola, dunque, passa ora alla. Nelle prossime ore, al termine della lettura della corposa ordinanza, cercheremo di intercettare le reazioni dei protagonisti della vicenda.